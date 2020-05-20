Україна відновлює автобусні та залізничні міжнародні перевезення

Денис Шмигаль заявив, що Україна відновлює міжнародні перевезення, які здійснюватимуться автобусами та залізницею.

Здійснення міжнародних перевезень відбуватиметься через відкриті пункти пропуску. Про це прем'єр сказав під час засідання Кабміну, передає 24 канал.

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Від моменту публікації сьогоднішньої урядової постанови відкриється можливість здійснення міжнародних перевезень як автобусних, так і залізничних,

– наголосив Шмигаль.

Водночас прем'єр додав, що міжобласні перевезення наразі не відновлять. Це відбудеться на початку червня, одразу після того, як епідеміологічна ситуація дозволить це зробити.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у фейсбуці написав, що робота транспорту в Україні поступово відновлюватиметься вже з 22 травня.

Однак робота транспорту відновиться лише у тих регіонах, які відповідають наступним критеріям:

за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;

середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;

завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.

Відновлення роботи транспорту: головне

з 22 травня – регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;

з 25 травня – перевезення пасажирів у метро;

з 1 червня – залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;

з 1 червня – міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Якщо перевезення здійснюється в регіон, де ще немає послаблення карантину, заповненість місць має складати не більше 50% за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду;

з 15 червня – прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують регулярні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Обов'язкові вимоги безпеки

масочний режим;

температурний скринінг працівників;

постійна дезінфекція транспорту.

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Міжнародні перевезення в умовах карантину: що відомо

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Згодом його декілька разів продовжували. За останніми даними, карантин в Україні триватиме до 22 червня.

В уряді оприлюднили 5 етапів виходу з карантину.

​Від 16 березня на територію України заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



План відновлення транспортного сполучення / Інфографіка 24 каналу