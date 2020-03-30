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      Когда Зеленский сможет посетить США

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      Когда Зеленский сможет посетить США / Getty Images

      Вопрос официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США постоянно находится на повестке дня Министерства иностранных дел Украины. Однако, когда именно состоится этот визит – в МИД не берутся точно сказать.

      "Задача дипломатов – думать, что произойдет после того, как мы "разрулим" кризис, поэтому все вопросы повестки дня из США остаются актуальными", – заявил в интервью "Европейской правде" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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      Появится возможность осуществить визит летом – будет летом; появится за день до выборов – будет за день до выборов; будет такая возможность под Рождество – будет под Рождество. Этот вопрос постоянно на повестке дня,
      – сказал министр.

      Он отметил, что и в МИД, и в Офисе Президента все прекрасно понимают "предвыборный" контекст возможного визита Президента Украины в США.

      "Но дипломатия сейчас ускоряется. Если сегодня может показаться, что этот контекст более негативный для нас, то завтра карты могут сложиться таким образом, что он станет положительным. Поэтому ... нужно учитывать этот контекст и минимизировать стратегические риски для Украины, но мы также готовы к изменениям контекста в любую секунду", – отметил Кулеба.

      Министр также отметил, что главным достижением украинской политики в направлении США является двухпартийная поддержка Украины со стороны республиканцев и демократов: "И мы будем работать над тем, чтобы вопрос Украины объединял республиканцев и демократов, а не разъединял их".

      Заметим, что по последним данным, в США выявлено более 143 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 2500 заболевших скончались.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Зарубежные визиты Зеленского Новости США Владимир Зеленский
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