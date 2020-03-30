Коли Зеленський може відвідати США

Питання офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США постійно перебуває на порядку денному Міністерства закордонних справ України. Проте, коли саме відбудеться цей візит – наразі в МЗС не беруться точно казати.

Завдання дипломатів – думати, що відбудеться після того, як ми "розрулимо" кризу, тому всі питання порядку денного зі США залишаються актуальними, заявив в інтерв’ю "Європейській правді" глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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З’явиться можливість здійснити візит влітку – буде влітку; з’явиться за день до виборів – буде за день до виборів; буде така можливість під Різдво – буде під Різдво. Це питання постійно на порядку денному, –

сказав міністр.

Він наголосив, що і в МЗС, і в Офісі Президента всі чудово розуміють "передвиборчий" контекст можливого візиту Президента України до США.

"Але дипломатія нині пришвидшується. Якщо сьогодні може здаватися, що цей контекст більш негативний для нас, то завтра карти можуть скластися таким чином, що він стане позитивним. Тому… потрібно враховувати цей контекст і мінімізувати стратегічні ризики для України, але ми також готові до зміни контексту в будь-яку секунду", – зазначив Кулеба.

Міністр також наголосив, що головним здобутком української політики у напрямку США є двопартійна підтримка України з боку республіканців і демократів: "І ми працюватимемо над тим, щоб питання України об’єднувало республіканців і демократів, а не роз’єднувало їх".

Зауважимо, що за останніми даними, у США виявлено понад 143 тисячі випадків зараження коронавірусом, понад 2500 хворих померли.