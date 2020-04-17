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      Когда ждать смягчение карантина: объяснение Зеленского

      - Читати новину українською
      Когда ждать смягчение карантина в Украине / Getty Images

      Карантин в Украине должен продолжаться до 24 апреля, однако его могут продлить. В то же время, если в Украине не будет большого количества заболеваний COVID-19, то уже в мае страна начнет смягчать условия карантина.

      Владимир Зеленский отметил, что 24 апреля правительство сообщит обществу, какие меры карантина смягчены. Об этом президент сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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      Он добавил, что те отрасли, которые важны для страны, будут открываться. Кроме того, движение транспорта могут частично восстановить.

      С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Частично людей надо будет отпускать на работу, частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта,
      – объяснил президент.

      Однако о смягчении карантина можно говорить, если не будет большой волны заболевания. 

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины
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