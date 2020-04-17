Когда ждать смягчение карантина: объяснение Зеленского
Карантин в Украине должен продолжаться до 24 апреля, однако его могут продлить. В то же время, если в Украине не будет большого количества заболеваний COVID-19, то уже в мае страна начнет смягчать условия карантина.
Владимир Зеленский отметил, что 24 апреля правительство сообщит обществу, какие меры карантина смягчены. Об этом президент сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
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Он добавил, что те отрасли, которые важны для страны, будут открываться. Кроме того, движение транспорта могут частично восстановить.
С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Частично людей надо будет отпускать на работу, частично может быть смягчение в мае относительно движения транспорта,
– объяснил президент.
Однако о смягчении карантина можно говорить, если не будет большой волны заболевания.
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