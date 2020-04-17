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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Коли чекати пом'якшення карантину: пояснення Зеленського

      -
      Коли чекати пом'якшення карантину в Україні / Getty Images

      Карантин в Україні має тривати до 24 квітня, однак його можуть продовжити. Водночас, якщо в Україні не буде великої кількості захворювання на COVID-19, то уже у травні країна почне пом'якшувати умови карантину.

      Володимир Зеленський зауважив, що 24 квітня уряд повідомить суспільству, які заходи карантину пом'якшать. Про це президент сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

      Важливо Як Україна виходитиме з карантину: ексклюзивне інтерв'ю з міністром Криклієм

      Він додав, що ті галузі, які є важливі для країни, відкриватимуться. Крім того, рух транспорту можуть частково відновити.

      З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом’якшені. Частково людей треба буде відпускати на роботу, частково може бути пом’якшення у травні щодо руху транспорту,
      – пояснив президент.

      Однак про пом'якшення карантину можна говорити, якщо не буде великої хвилі захворювання.

      Варто прочитати У травні Україна має піти на роботу, – Шмигаль про стратегію виходу з карантину

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України
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