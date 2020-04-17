Коли чекати пом'якшення карантину: пояснення Зеленського
Карантин в Україні має тривати до 24 квітня, однак його можуть продовжити. Водночас, якщо в Україні не буде великої кількості захворювання на COVID-19, то уже у травні країна почне пом'якшувати умови карантину.
Володимир Зеленський зауважив, що 24 квітня уряд повідомить суспільству, які заходи карантину пом'якшать. Про це президент сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
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Він додав, що ті галузі, які є важливі для країни, відкриватимуться. Крім того, рух транспорту можуть частково відновити.
З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом’якшені. Частково людей треба буде відпускати на роботу, частково може бути пом’якшення у травні щодо руху транспорту,
– пояснив президент.
Однак про пом'якшення карантину можна говорити, якщо не буде великої хвилі захворювання.
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