В Беларуси задержали якобы координаторов протестных акций. По данным местного издания, один из них снимал номер в гостинице Беларусь, откуда руководил тремя подчиненными. При этом они руководили сотнями митингующих на улицах. Белорусская журналистка Вольга Быковская рассказала, кого могут обвинить в организации.

Об этом белорусская журналистка и член Совета движения "За свободу" рассказала в эфире 24 канала. Она также добавила, что во всем стоит обвинять власть.

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Кого задержали?

"У меня сложилось впечатление, что какую-то часть вины переложат на координаторов "Открытой России" (общественная организация – 24 канал), которых задержали. Они признались, что из России. Но в в РФ заявили, что они просто приехали наблюдать за выборами и не имели больше никаких планов. Я даже не могу представить, кого еще могут обвинить", – подчеркнула Быковская.

Она также добавила, что граждане страны только сегодня получили доступ в интернет и сами бы хотели понимать, кто эти "организаторы" на самом деле.

О задержании якобы координаторов

Мне бы тоже хотелось знать, что это за координаторы. Потому что мне неизвестно о координации или организации протеста. Белорусские власти за 26 лет добилась своими действиями, что у протестов нет координаторов – они собираются стихийно. Люди сами выбирают место. Никто их не координировал,

– отметила журналистка.

Она считает, что это просто схема для белорусской власти – найти координаторов, обвинить кого-то в организации.

"Я бы переложила ответственность исключительно на власть, потому что их действия и действия силовиков приводят к эскалации конфликта", – считает Быковская.

Смотрите видео: в Беларуси задержали координаторов протестных акций

Протесты в Беларуси: коротко