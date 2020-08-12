На кого хотят переложить вину за организацию протестов в Беларуси: ответ журналистки
В Беларуси задержали якобы координаторов протестных акций. По данным местного издания, один из них снимал номер в гостинице Беларусь, откуда руководил тремя подчиненными. При этом они руководили сотнями митингующих на улицах. Белорусская журналистка Вольга Быковская рассказала, кого могут обвинить в организации.
Об этом белорусская журналистка и член Совета движения "За свободу" рассказала в эфире 24 канала. Она также добавила, что во всем стоит обвинять власть.
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Кого задержали?
"У меня сложилось впечатление, что какую-то часть вины переложат на координаторов "Открытой России" (общественная организация – 24 канал), которых задержали. Они признались, что из России. Но в в РФ заявили, что они просто приехали наблюдать за выборами и не имели больше никаких планов. Я даже не могу представить, кого еще могут обвинить", – подчеркнула Быковская.
Она также добавила, что граждане страны только сегодня получили доступ в интернет и сами бы хотели понимать, кто эти "организаторы" на самом деле.
О задержании якобы координаторов
Мне бы тоже хотелось знать, что это за координаторы. Потому что мне неизвестно о координации или организации протеста. Белорусские власти за 26 лет добилась своими действиями, что у протестов нет координаторов – они собираются стихийно. Люди сами выбирают место. Никто их не координировал,
– отметила журналистка.
Она считает, что это просто схема для белорусской власти – найти координаторов, обвинить кого-то в организации.
"Я бы переложила ответственность исключительно на власть, потому что их действия и действия силовиков приводят к эскалации конфликта", – считает Быковская.
Смотрите видео: в Беларуси задержали координаторов протестных акций
Протесты в Беларуси: коротко
- Из-за подавления большинства социальных сетей и проблем с интернетом люди координировали свои действия через телеграм-каналы.
- Ночью ОМОН выборочно задерживал людей прямо на улицах. В частности, нападали на журналистов, отбирали флешки и повреждали камеры.
- Многочисленные протесты начались по всей стране 9 августа. По официальным данным, в первую ночь они состоялись в 33 городах. Сейчас эта цифра больше.
- За первые 2 дня протестов в стране задержали более 5 тысяч человек, один протестующий погиб.
- Только по официальным данным, в больницы доставили более 200 пострадавших. Для разгона мирных митингов силовики применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.