У Білорусі затримали нібито координаторів протестних акцій. За даними місцевого видання, один з них знімав номер у готелі Білорусь, звідки керував трьома підлеглими. Натомість, вони керували сотнями мітингувальників на вулицях. Білоруська журналістка Вольга Биковська розповіла, кого можуть звинуватити в організаціїї.

Про це білоруська журналістка та членкиня Ради руху "За свободу" розповіла в ефірі 24 каналу. Вона також додала, що у всьому варто звинувачувати владу.

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Кого затримали?

"У мене склалося враження, що якусь частину провини перекладуть на координаторів "Відкритої Росії" (громадська організація – 24 канал), яких затримали. Вони зізнались, що з Росії. Але в у РФ заявили, що вони просто приїхали спостерігати за виборами й не мали більше жодних планів. Я навіть не можу уявити, кого ще можуть звинуватити", – наголосила Биковська.

Вона також додала, що громадяни країни тільки сьогодні отримали доступ в інтернет і самі б хотіли розуміти, хто ці "організатори" насправді.

Про затримання нібито координаторів

Мені б теж хотілося знати, що це за координатори. Тому що мені невідомо про координацію чи організацію протесту. Білоруська влада за 26 років добилась своїми діями, що у протестів немає координаторів – вони збираються стихійно. Люди самі обирають місце. Ніхто їх не координував,

– зазначила журналістка.

Вона вважає, що це просто схема для білоруської влади – знайти координаторів, звинуватити когось в організації.

"Я б переклала відповідальність винятково на владу, тому що їхні дії та дії силовиків призводять до ескалації конфлікту", – вважає Биковська.

Дивіться відео: у Білорусі затримали координаторів протестних акцій

Протести в Білорусі: коротко