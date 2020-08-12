На кого хочуть перекласти провину за організацію протестів в Білорусі: відповідь журналістки
У Білорусі затримали нібито координаторів протестних акцій. За даними місцевого видання, один з них знімав номер у готелі Білорусь, звідки керував трьома підлеглими. Натомість, вони керували сотнями мітингувальників на вулицях. Білоруська журналістка Вольга Биковська розповіла, кого можуть звинуватити в організаціїї.
Про це білоруська журналістка та членкиня Ради руху "За свободу" розповіла в ефірі 24 каналу. Вона також додала, що у всьому варто звинувачувати владу.
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Кого затримали?
"У мене склалося враження, що якусь частину провини перекладуть на координаторів "Відкритої Росії" (громадська організація – 24 канал), яких затримали. Вони зізнались, що з Росії. Але в у РФ заявили, що вони просто приїхали спостерігати за виборами й не мали більше жодних планів. Я навіть не можу уявити, кого ще можуть звинуватити", – наголосила Биковська.
Вона також додала, що громадяни країни тільки сьогодні отримали доступ в інтернет і самі б хотіли розуміти, хто ці "організатори" насправді.
Про затримання нібито координаторів
Мені б теж хотілося знати, що це за координатори. Тому що мені невідомо про координацію чи організацію протесту. Білоруська влада за 26 років добилась своїми діями, що у протестів немає координаторів – вони збираються стихійно. Люди самі обирають місце. Ніхто їх не координував,
– зазначила журналістка.
Вона вважає, що це просто схема для білоруської влади – знайти координаторів, звинуватити когось в організації.
"Я б переклала відповідальність винятково на владу, тому що їхні дії та дії силовиків призводять до ескалації конфлікту", – вважає Биковська.
Дивіться відео: у Білорусі затримали координаторів протестних акцій
Протести в Білорусі: коротко
- Через приглушення більшості соціальних мереж та проблеми з інтернетом, люди координували свої дії через телеграм-канали.
- Вночі, ОМОН вибірково затримував людей просто на вулицях. Зокрема, нападали на журналістів, відбирали флешки та пошкоджували камери.
- Численні протести розпочалися по всій країні 9 серпня. Лище за офіційними даними, у першу ніч вони відбулись у 33 містах. Зараз ця цифра більша.
- За перші 2 дні протестів в країні затримали понад 5 тисяч людей, один протестувальник загинув.
- Лише за офіційними даними, у лікарні доставили понад 200 постраждалих. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі й сльозогінний газ.