Так, есть три категории лиц, которые имеют право на отсрочку, и не могут быть мобилизованы принудительно.

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Кого призывают только по собственному желанию

Военнообязанные мужчины могут быть забронированы от призыва в армию. Бронирование имеют возможность осуществлять органы госслужбы и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Кроме того, только на добровольной основе в армию можно привлечь женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны и сдерживания российской агрессии.

Также на призыв по собственному желанию имеют право лица, чьи родственники погибли или пропали без вести во время АТО из числа:

военнослужащих или работников военных формирований, которые погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО или обеспечении ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО;

участники добровольческих формирований, при условии, что в дальнейшем они были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

участники добровольческих формирований, которые не были в дальнейшем включены в состав законных военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с ними.

В Украине забронировали еще одну категорию военнообязанных

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев заявил, что в стране будут бронировать работников учреждений культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению. В то же время бронь не распространяется на военнообязанных деятелей культуры, которые не являются работниками стратегических предприятий, учреждений или организаций.

Напомним, Кабмин расширил бронирование работников ОПК. Теперь не будет ограничений по количеству забронированных военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены Минстратегпромом критически важными для ОПК.