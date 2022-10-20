Кого могут мобилизовать, а кого нет в 2023 году: подробное объяснение

В 2022 году мобилизация предполагала 4 волны. Комплектование военных происходит по специальностям, необходимым на фронте. Очевидно, что процесс будет продолжаться и в 2023 году.

Так, мобилизация будет продолжаться, пока не закончится война. Однако есть определенные категории, которые могут получить отсрочку, согласно последним изменениям в законодательстве, передает 24 канал.

Кстати Какой медосмотр проходят мобилизованные и кто может быть непригоден к службе

Власти отмечали, что в настоящее время Украина не нуждается в дополнительной мобилизации. Из-за формирования ТРО украинское войско обеспечено специалистами.

Кто может получить отсрочку от мобилизации в 2023 году

Лица, забронированные государственными органами власти, учреждениями, предприятиями и организациями;

временно непригодные к службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

люди, которые содержат троих и более детей до 18 лет (их могут призвать только по согласию и месту жительства);

мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

те, которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет. Также – кто содержит ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 – 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекуны, усыновители, приемные родители, попечители, воспитатели детей-сирот и детей, лишенные родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и которые были уже мобилизованы в ряды ВСУ;

опекуны лиц, нуждающихся в постоянном попечении, если нет других людей, которые могут взять на себя этот уход;

нардепы;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Минобороны; СБУ; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии и т.д.

беременные военнослужащие;

люди, нуждающиеся в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);

учащиеся и преподаватели заведений профессионального образования;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.

соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны.

Кто имеет право на отсрочку сейчас

Большинство вышеупомянутых категорий имеют право на отсрочку от мобилизации и в 2022 году. В частности, это:

забронированные работники.

непригодные по состоянию здоровья – должно быть заключение медкомиссии.

мужчины и женщины, содержащие троих детей до 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок-инвалид подгруппы А в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и т.д.

занятые постоянным уходом за нуждающимися лицами,

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

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