Об этом сообщает 24 Канал.
К теме Кого из мужчин мобилизуют до конца 2024 года
Кто не подлежит мобилизации
Вопрос призыва на службу регулируется действующим Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы.
Однако, до 25 лет мужчин не могут мобилизовать принудительно. Такая категория военнообязанных может присоединиться к войску только по собственному желанию на контрактную службу или в случае, если человек закончил военную кафедру или проходил срочную службу в армии.
Мужчины после 60 лет полностью освобождены от призыва на службу. Эта категория мужчин также не имеет ограничений по выезду за границу.
Также не подлежат мобилизации военнообязанные, которые:
- имеют отсрочку (согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации");
- имеют бронирование (согласно статье 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации");
- непригодны к несению военной службы (согласно положению приказа Минобороны №402);
- исключены с воинского учета.
Важно! Снятие с воинского учета и исключение – это разные процессы. Если снять человека с воинского учета, то со временем его могут поставить снова. В то же время после исключения человека не могут снова поставить на воинский учет.
Не могут быть мобилизованы и те, кто имеет противопоказания по состоянию здоровья. Впрочем, для этого нужно иметь заключение ВВК.