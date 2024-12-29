Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Кого з чоловіків мобілізують до кінця 2024 року

Хто не підлягає мобілізації

Питання призову на службу регулюється чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Так, під час воєнного стану усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані.

Однак, до 25 років чоловіків не можуть мобілізувати примусово. Така категорія військовозобов'язаних може долучитися до війська лише за власним бажанням на контрактну службу або ж у випадку, якщо чоловік закінчив військову кафедру чи проходив строкову службу в армії.

Чоловіки після 60 років повністю звільненні від призову на службу. Ця категорія чоловіків також не має обмежень щодо виїзду за кордон.

Також не підлягають мобілізації військовозобов'язані, котрі:

мають відстрочку (згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");

мають бронювання (згідно зі статтею 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");

непридатні до несення військової служби (згідно з положенням наказу Міноборони №402);

виключені з військового обліку.

Важливо! Зняття з військового обліку та виключення – це різні процеси. Якщо зняти особу з військового обліку, то з часом її можуть поставити знову. Водночас після виключення людину не можуть знову поставити на військовий облік.

Не можуть бути мобілізовані й ті, хто має протипоказання за станом здоров'я. Втім, для цього потрібно мати висновок ВЛК.