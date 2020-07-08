Если бы Православная церковь в Украине решила бы объединиться с Украинской православной церковью (Московского патриархата), то ее главой украинцы хотели бы видеть наставника ПЦУ митрополита Епифания.

За настоятеля ПЦУ свои голоса отдали 25,6% опрошенных. В то время, как кандидатуру настоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия поддержали лишь 12,2% опрошенных. Еще 1,2% назвали своего кандидата. Такие результаты после социологического исследования приводит Киевский международный институт социологии.

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Стоит отметить, что немало украинцев, которых опросили социологи, оказались неготовыми к такому вопросу. Сразу 54,9% опрошенных сказали, что им "трудно ответить", а 6,2% отказались отвечать. Следовательно, среди тех, то определился с выбором:

65,7% выбирают Эпифания,

31,4% – Онуфрия.

При этом Епифаний наибольшую поддержку получил у жителей Западного региона – 37,5%. Меньше всего за его кандидатуру высказались жители Донбасса – 11,3%. Что касается Онуфрия, то у него достаточно ровная поддержка по регионам – от 14,3% на Донбассе до 10,9% в Центре.

Избрали ли бы настоятелем Церкви главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава

Если бы к созданию единой Поместной Церкви в Украине присоединилась бы Украинская греко-католическая церковь, это не слишком поколебало бы позиции Епифания. Между ним, Онуфрием и главой УГКЦ Святославом украинцы все равно отдают предпочтение настоятелю ПЦУ – 20,2% опрошенных. Онуфрий получил 10,5% голосов, а Святослав – 9,4%.

Здесь тоже немало украинцев не сумели дать ответ – 52,2% было сложно сказать, а 7,2% отказались отвечать. Если рассчитывать процент только тех, кто определился со своим мнением:

49,7% выбирают Епифания,

25,8% – Онуфрия,

23,2% – Святослава.

Отношение украинцев к Церквям

Кроме этого, респондентов спрашивали, как они относятся к основным Церквям Украины.

Среди всех опрошенных респондентов положительно к Православной церкви Украины относятся 42,4%, отрицательно – 10,3%, нейтрально – 37,2% (баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%).

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Далее по этому показателю идет Украинская греко-католическая церковь – 35,3% положительно относятся, против 6%, которые относятся негативно (при 46,1% тех, кто имеет нейтральное отношение) (баланс +29,3%).

К Украинской православной церкви (Московского патриархата) положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31,6% (при 36,8% тех, кто нейтрально относится) (баланс -8,6%).

К какой Церкви себя относят украинцы

Каждый третий украинец (34.3%) считает себя прихожанином ПЦУ. При этом еще 21.8% ответили, что они являются православными без конкретизации. К УПЦ МП себя относят 15.4% опрошенных. 8.4% заявили о своей принадлежности к УГКЦ. Еще 7,8% назвали себя атеистом.

Опрос был проведен с 24 до 30 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%, 0,5% – для показателей, близких к 1%.