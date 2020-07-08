Кого украинцы хотели бы видеть главой объединенной Церкви: результаты опроса
Если бы Православная церковь в Украине решила бы объединиться с Украинской православной церковью (Московского патриархата), то ее главой украинцы хотели бы видеть наставника ПЦУ митрополита Епифания.
За настоятеля ПЦУ свои голоса отдали 25,6% опрошенных. В то время, как кандидатуру настоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия поддержали лишь 12,2% опрошенных. Еще 1,2% назвали своего кандидата. Такие результаты после социологического исследования приводит Киевский международный институт социологии.
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Стоит отметить, что немало украинцев, которых опросили социологи, оказались неготовыми к такому вопросу. Сразу 54,9% опрошенных сказали, что им "трудно ответить", а 6,2% отказались отвечать. Следовательно, среди тех, то определился с выбором:
- 65,7% выбирают Эпифания,
- 31,4% – Онуфрия.
При этом Епифаний наибольшую поддержку получил у жителей Западного региона – 37,5%. Меньше всего за его кандидатуру высказались жители Донбасса – 11,3%. Что касается Онуфрия, то у него достаточно ровная поддержка по регионам – от 14,3% на Донбассе до 10,9% в Центре.
Избрали ли бы настоятелем Церкви главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава
Если бы к созданию единой Поместной Церкви в Украине присоединилась бы Украинская греко-католическая церковь, это не слишком поколебало бы позиции Епифания. Между ним, Онуфрием и главой УГКЦ Святославом украинцы все равно отдают предпочтение настоятелю ПЦУ – 20,2% опрошенных. Онуфрий получил 10,5% голосов, а Святослав – 9,4%.
Здесь тоже немало украинцев не сумели дать ответ – 52,2% было сложно сказать, а 7,2% отказались отвечать. Если рассчитывать процент только тех, кто определился со своим мнением:
- 49,7% выбирают Епифания,
- 25,8% – Онуфрия,
- 23,2% – Святослава.
Отношение украинцев к Церквям
Кроме этого, респондентов спрашивали, как они относятся к основным Церквям Украины.
- Среди всех опрошенных респондентов положительно к Православной церкви Украины относятся 42,4%, отрицательно – 10,3%, нейтрально – 37,2% (баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%).
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- Далее по этому показателю идет Украинская греко-католическая церковь – 35,3% положительно относятся, против 6%, которые относятся негативно (при 46,1% тех, кто имеет нейтральное отношение) (баланс +29,3%).
- К Украинской православной церкви (Московского патриархата) положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31,6% (при 36,8% тех, кто нейтрально относится) (баланс -8,6%).
К какой Церкви себя относят украинцы
Каждый третий украинец (34.3%) считает себя прихожанином ПЦУ. При этом еще 21.8% ответили, что они являются православными без конкретизации. К УПЦ МП себя относят 15.4% опрошенных. 8.4% заявили о своей принадлежности к УГКЦ. Еще 7,8% назвали себя атеистом.