Кого боится Путин: в Европарламенте дали ответ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на самом деле боится таких людей, как незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.

Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает "Громадське".

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Думаю, Путин знает, что Сенцов – это человек, которого он не может сломать. Если бы он был на свободе и оставался в Крыму, Путину пришлось бы бояться его влияния, огласки от такой личности как Сенцов. Потому что Путин боится таких людей как Сенцов. Именно поэтому Олег в тюрьме,

– подчеркнула она.

Хармс, которая находится в Украине с визитом вместе с другими евродепутатами, также рассказала о кампании по поддержке правозащитников и активистов, борющихся за освобождение и права политзаключенных.

"Мы опубликовали список политзаключенных в России. Этот список был составлен российской правозащитной организацией "Мемориал". Мы хотим поддержать усилия правозащитников, активистов, адвокатов в России, придать огласке их работу", – добавила политик.

Название этой кампании – "Боритесь за забытых политзаключенных в России".

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Евродепутат также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова, который голодает несколько недель.

"Я очень волнуюсь за здоровье Олега Сенцова в связи с его голоданием. Он борется за то, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. Мы поддерживаем его в этой борьбе – собственными призывами, также резолюцией, которая будет на днях рассмотрена и я надеюсь, принята в Европарламенте", – отметила Хармс.

Отметим, 14 июня Европарламент рассмотрит резолюцию по защите прав человека в России, в которой отдельно отмечается проблеме политических заключенных.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.