Кого боїться Путін: у Європарламенті дали відповідь

Президент Російської Федерації Володимир Путін насправді боїться таких людей, як незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов.

Про це заявила депутатка Європарламенту Ребека Гармс, передає "Громадське".

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Думаю, Путін знає, що Сенцов — це людина, яку він не може зламати. Якби він був на свободі і лишався у Криму, Путіну довелося б боятися його впливу, розголосу від такої особистості як Сенцов. Бо Путін боїться таких людей як Сенцов. Саме тому Олег у в'язниці,

– наголосила вона.

Гармс, яка перебуває в Україні з візитом разом з іншими євродепутатами, також розповіла про кампанію щодо підтримки правозахисників та активістів, які боряться за звільнення та права політв'язнів.

"Ми опублікували список політв'язнів у Росії. Цей список було складено російською правозахисною організацією "Меморіал". Ми хочемо підтримати зусилля правозахисників, активістів, адвокатів у Росії, надати розголосу їхній роботі", – додала політик.

Назва цієї кампанії – "Борітеся за забутих політв'язнів у Росії".

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Євродепутатка також висловила занепокоєння станом здоров'я Сенцова, який голодує кілька тижнів.

"Я дуже хвилююся за здоров'я Олега Сенцова у зв'язку з його голодуванням. Він бореться за те, аби випустили всіх українських політв'язнів. Ми підтримуємо його у цій боротьбі – власними закликами, також резолюцією, яка буде днями розглянута і я сподіваюся, ухвалена у Європарламенті", – зауважила Гармс.

Зазначимо, 14 червня Європарламент розглядатиме резолюцію щодо захисту прав людини у Росії, в якій окремо наголошується на проблемі політичних в'язнів.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я режисера значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.