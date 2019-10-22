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      Кого из боевиков могут амнистировать: объяснение военного прокурора Чумака

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      Чумак пояснив, хто з бойовиків точно не потрапить під амністію
      Чумак пояснив, хто з бойовиків точно не потрапить під амністію / Коллаж 24 канала

      Главный военный прокурор Виктор Чумак отметил, что амнистия может быть применена к тем боевикам, которые не совершали тяжелых или особо тяжких преступлений. При этом он убежден, что проследить действия потенциальных преступников на оккупированных территориях вполне реально.

      Чтобы следить за жизнью конкретных людей, можно привлечь свидетелей, которые будут знать, где был человек, чем он занимался. Так же есть и конкретные эпизоды боевых действий, которые были более активными, объяснил Чумак в комментарии изданию "Цензор.net".

       К слову: Бойцы будут в Золотом, пока власть не передумает отводить войска: Чумак предостерег от криминала

      "Там участвовали соответствующие подразделения, в которых были соответствующие люди. Кто эти люди, знают как с одной, так и с другой стороны. Они все за этим следят. И точно известно, кто в какой фазе и как себя вел", – подчеркнул военный прокурор.

      Кроме того, он пояснил кто из боевиков и за какие преступления будет привлечен к ответственности, а кто может рассчитывать на амнистию.

      Если просто был на блокпосте – будет амнистия. Расстреливал людей, убивал, шпионил – не будет амнистии. Все. Дежурил на позициях, но не участвовал в активной фазе – не будет амнистии,
      – пояснил Виктор Чумак.

      Что еще в команде говорили об амнистии для боевиков?
      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк ранее заявил, что пророссийские боевики, участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, не могут рассчитывать на амнистию.

      В то же время заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказывал, что Украина уже приняла все необходимые законодательные изменения для амнистии. Впрочем под нее попадут не все боевики, а лишь те, кто не принимали участия в тяжелых преступлениях.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: ГПУ Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Война на Донбассе Виктор Чумак
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