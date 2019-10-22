Кого з бойовиків можуть амністувати: пояснення військового прокурора Чумака

Головний військовий прокурор Віктор Чумак наголосив, що амністія може бути застосована до тих бойовиків, які не скоювали важких або особливо важких злочинів. При цьому він переконаний, що прослідкувати дії потенційних злочинців на окупованих територіях цілком реально.

Аби про стежити за життям конкретних людей, можна залучити свідків, які будуть знати, де була людина, чим вона займалася. Так само є і конкретні епізоди бойових дій, які були більш активними, пояснив Чумак у коментарі виданню "Цензор.net".

До слова: Бійці будуть у Золотому, поки влада не передумає відводити війська: Чумак застеріг від криміналу

"Там брали участь відповідні підрозділи, в яких були відповідні люди. Хто ці люди, знають як з одного, так і з іншого боку. Вони всі за цим слідкують. І точно відомо, хто в якій фазі і як себе поводив", – підкреслив військовий прокурор.

Крім того, він пояснив кого з бойовиків і за які злочини буде притягнуто до відповідальності, а хто може розраховувати на амністію.

Якщо просто був на блокпості – буде амністія. Розстрілював людей, вбивав, шпигував – не буде амністії. Все. Чергував на позиціях, але не брав участі в активній фазі – не буде амністії,

– пояснив Віктор Чумак.

Що ще у владній команді говорили про амністію для бойовиків?Міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше заявив, що проросійські бойовики, які брали участь у бойових діях на Донбасі, не можуть розраховувати на амністію.



Водночас заступник міністра закордонних справ Василь Боднар розповідав, що Україна вже ухвалила усі необхідні законодавчі зміни для амністії. Втім під неї потраплять не усі бойовики, а лише ті, хто не брали участі у важких злочинах.