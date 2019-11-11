Кого из министров могут вскоре уволить: мнение эксперта

За несколько месяцев работы нового правительства себя проявили несколько министров. Но есть и такие, которые возможно станут первыми претендентами на замену.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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Министерство экономики, возглавляемое Тимофеем Миловановым, – по объему выполненной работы одно из лидеров, несмотря на осложнения. Но им удалось сформировать свой законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, найти компромиссный вариант. Кроме того, много сделано в направлении приватизации госпредприятий,

– отметил Вышлинский.

По его словам, слабое место Министерства – земельный законопроект, который надо было принимать в "турборежиме" и не позволять политизировать этот вопрос. Сейчас есть заинтересованные стороны, которые хотят сохранить серые и черные схемы в аграрном секторе. Они пытаются затянуть процесс. Второе – недостаточно сильная коммуникация. Общественное восприятие министерства слабее, чем должно быть.

Также проявила себя руководительница Минфина Оксана Маркарова, которая осталась с предыдущего правительства. Министерство финансов, замечает эксперт, охраняет трудно завоеванную макроэкономическую стабильность. Его главные задачи – улучшение администрирования налогов и работы таможни.

Сложнее с Министерством здравоохранения. Вопрос: стоило ли так сильно менять команду? Все говорили: реформа правильная, но тех, кто ее придумал и ввел, надо поменять. Этот диссонанс продолжился после новых назначений. Сама руководительница Зоряна Скалецкая вместо того, чтобы это сгладить и продолжить осуществление реформ, сделала кадровые шаги, которые привели к конфликту. Самое слабое министерство, претендент на замену,

– считает Глеб Вышлинский.

Что известно о новом правительстве?

Новый состав Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком был утвержден 29 августа. За проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

Кто вошел в новый Кабинет министров?

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк – министр обороны;

Денис Малюська – министр юстиции.



Кабинет министров / Инфографика 24 канала