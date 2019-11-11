Кого из министров могут вскоре уволить: мнение эксперта
За несколько месяцев работы нового правительства себя проявили несколько министров. Но есть и такие, которые возможно станут первыми претендентами на замену.
Об этом в интервью 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.
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Министерство экономики, возглавляемое Тимофеем Миловановым, – по объему выполненной работы одно из лидеров, несмотря на осложнения. Но им удалось сформировать свой законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, найти компромиссный вариант. Кроме того, много сделано в направлении приватизации госпредприятий,
– отметил Вышлинский.
По его словам, слабое место Министерства – земельный законопроект, который надо было принимать в "турборежиме" и не позволять политизировать этот вопрос. Сейчас есть заинтересованные стороны, которые хотят сохранить серые и черные схемы в аграрном секторе. Они пытаются затянуть процесс. Второе – недостаточно сильная коммуникация. Общественное восприятие министерства слабее, чем должно быть.
Также проявила себя руководительница Минфина Оксана Маркарова, которая осталась с предыдущего правительства. Министерство финансов, замечает эксперт, охраняет трудно завоеванную макроэкономическую стабильность. Его главные задачи – улучшение администрирования налогов и работы таможни.
Сложнее с Министерством здравоохранения. Вопрос: стоило ли так сильно менять команду? Все говорили: реформа правильная, но тех, кто ее придумал и ввел, надо поменять. Этот диссонанс продолжился после новых назначений. Сама руководительница Зоряна Скалецкая вместо того, чтобы это сгладить и продолжить осуществление реформ, сделала кадровые шаги, которые привели к конфликту. Самое слабое министерство, претендент на замену,
– считает Глеб Вышлинский.
Что известно о новом правительстве?
Новый состав Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком был утвержден 29 августа. За проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.
Кто вошел в новый Кабинет министров?
- Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
- Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк – министр обороны;
- Денис Малюська – министр юстиции.