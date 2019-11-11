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      Кого из министров могут вскоре уволить: мнение эксперта

      22 Читати новину українською
      Кого из новых министров могут уволить?
      Кого из новых министров могут уволить? / Правительственный портал

      За несколько месяцев работы нового правительства себя проявили несколько министров. Но есть и такие, которые возможно станут первыми претендентами на замену.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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      Министерство экономики, возглавляемое Тимофеем Миловановым, – по объему выполненной работы одно из лидеров, несмотря на осложнения. Но им удалось сформировать свой законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, найти компромиссный вариант. Кроме того, много сделано в направлении приватизации госпредприятий,
      – отметил Вышлинский.

      По его словам, слабое место Министерства – земельный законопроект, который надо было принимать в "турборежиме" и не позволять политизировать этот вопрос. Сейчас есть заинтересованные стороны, которые хотят сохранить серые и черные схемы в аграрном секторе. Они пытаются затянуть процесс. Второе – недостаточно сильная коммуникация. Общественное восприятие министерства слабее, чем должно быть.

      Также проявила себя руководительница Минфина Оксана Маркарова, которая осталась с предыдущего правительства. Министерство финансов, замечает эксперт, охраняет трудно завоеванную макроэкономическую стабильность. Его главные задачи – улучшение администрирования налогов и работы таможни.

      Сложнее с Министерством здравоохранения. Вопрос: стоило ли так сильно менять команду? Все говорили: реформа правильная, но тех, кто ее придумал и ввел, надо поменять. Этот диссонанс продолжился после новых назначений. Сама руководительница Зоряна Скалецкая вместо того, чтобы это сгладить и продолжить осуществление реформ, сделала кадровые шаги, которые привели к конфликту. Самое слабое министерство, претендент на замену,
      – считает Глеб Вышлинский.

      Что известно о новом правительстве?
      Новый состав Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком был утвержден 29 августа. За проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

      Кто вошел в новый Кабинет министров?

      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны;
      • Денис Малюська – министр юстиции.

      уряд
      Кабинет министров / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Оксана Маркарова Зоряна Скалецкая Тимофей Милованов
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