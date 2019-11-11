Кого з міністрів можуть незабаром звільнити: думка експерта

За кілька місяців роботи нового уряду себе проявили кілька міністрів. Але є й такі, які можливо, стануть першими претендентами на заміну.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Міністерство економіки, очолюване Тимофієм Миловановим, – за обсягом виконаної роботи одне з лідерів попри ускладнення. Але їм вдалося сформувати свій законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, знайти компромісний варіант. Крім того, багато зроблено у напрямку приватизації держпідприємств,

– зазначив Вишлінський.

За його словами, слабке місце Міністерства – земельний законопроект, який треба було приймати в "турборежимі" і не дозволяти політизувати це питання. Зараз є зацікавлені сторони, які хочуть зберегти сірі і чорні схеми в аграрному секторі. Вони намагаються затягнути процес. Друге – не достатньо сильна комунікація. Суспільне сприйняття міністерства слабше, ніж має бути.

Також проявила себе очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, яка залишилася з попереднього уряду. Міністерство фінансів, зауважує експерт, охороняє важко виборювану макроекономічну стабільність. Його головні завдання – поліпшення адміністрування податків і роботи митниці.

Складніше з Міністерством охорони здоров’я. Питання: чи варто було так сильно змінювати команду? Всі казали: реформа правильна, але тих, хто її придумав і запровадив, треба поміняти. Цей дисонанс продовжився після нових призначень. Сама очільниця Зоряна Скалецька замість того, щоб це згладити і продовжити провадження реформ, зробила кадрові кроки, які призвели до конфлікту. Найслабше міністерство, претендент на заміну,

– вважає Гліб Вишлінський.

Що відомо про новий уряд? Новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком був затверджений 29 серпня. За проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

Хто увійшов до нового Кабінету міністрів?

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк – міністр оборони;

Денис Малюська – міністр юстиції.



Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу