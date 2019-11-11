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      Кого з міністрів можуть незабаром звільнити: думка експерта

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      Кого з нових міністрів можуть звільнити?
      Кого з нових міністрів можуть звільнити? / Урядовий портал

      За кілька місяців роботи нового уряду себе проявили кілька міністрів. Але є й такі, які можливо, стануть першими претендентами на заміну.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

      Читайте також: Уряд Гончарука: про перші перемоги і провали молодих реформаторів

      Міністерство економіки, очолюване Тимофієм Миловановим, – за обсягом виконаної роботи одне з лідерів попри ускладнення. Але їм вдалося сформувати свій законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, знайти компромісний варіант. Крім того, багато зроблено у напрямку приватизації держпідприємств,
      – зазначив Вишлінський.

      За його словами, слабке місце Міністерства – земельний законопроект, який треба було приймати в "турборежимі" і не дозволяти політизувати це питання. Зараз є зацікавлені сторони, які хочуть зберегти сірі і чорні схеми в аграрному секторі. Вони намагаються затягнути процес. Друге – не достатньо сильна комунікація. Суспільне сприйняття міністерства слабше, ніж має бути.

      Також проявила себе очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, яка залишилася з попереднього уряду. Міністерство фінансів, зауважує експерт, охороняє важко виборювану макроекономічну стабільність. Його головні завдання – поліпшення адміністрування податків і роботи митниці.

      Складніше з Міністерством охорони здоров’я. Питання: чи варто було так сильно змінювати команду? Всі казали: реформа правильна, але тих, хто її придумав і запровадив, треба поміняти. Цей дисонанс продовжився після нових призначень. Сама очільниця Зоряна Скалецька замість того, щоб це згладити і продовжити провадження реформ, зробила кадрові кроки, які призвели до конфлікту. Найслабше міністерство, претендент на заміну,
      – вважає Гліб Вишлінський.

      Що відомо про новий уряд? Новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком був затверджений 29 серпня. За проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранці, ще 45 утримались, 43 не голосували.

      Хто увійшов до нового Кабінету міністрів?

      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.

      уряд
      Кабінет міністрів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Тимофій Милованов Зоряна Скалецька Оксана Маркарова
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