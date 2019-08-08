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      Кого из претендентов на пост премьера выделяет Зеленский: комментарий эксперта

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      Зеленский из претендентов на должность премьер-министра выделяет Алексея Гончарука
      Зеленский из претендентов на должность премьер-министра выделяет Алексея Гончарука / Фото с Фейсбук-страницы Алексея Гончарука

      До сих пор остается загадкой имя человека, который займет кресло премьер-министра Украины. Однако, по словам экспертов, сам Владимир Зеленский выделяет среди всех претендентов Алексея Гончарука.

      Сейчас Гончарук занимает должность заместителя главы Офиса Президента по вопросам экономического развития и продолжения реформ.

      Больше о жизни и деятельности Алексея Гончарука – читайте в материале 24 канала

      Кого выделяет Зеленский на должность премьера?

      На этот вопрос ответил финансовый эксперт Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

      "Я знаю, что господин Зеленский выделяет среди всех претендентов Гончарука. Если это так, то ему следует дать шанс самому сформировать правительство и выбрать себе людей в команду, а не навязать кого-то", – сказал Фурса.

      Единственный недостаток Гончарука – это его возраст – 35 лет, он слишком молод. Ведь возможно он не имеет определенного политического влияния и поэтому ему можно навязать определенное мнение. Это будет проблема. Если ему, например, назначат вице-премьера человека из окружения Коломойского, то тогда все будут знать, что тот человек главный и все вопросы будут решать с ним,
      – отметил эксперт.

      Отметим, что журналистка американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг раскрыла имена пяти кандидатов на пост премьер-министра Украины. Среди них: Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Андрей Коболев, Александр Данилюк и Айварас Абромавичюс.

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      Фурса отметил, что каждый из этих 5-х претендентов на кресло премьера достойный того, чтобы занимать такую должность. "Если каждому из этих людей дать возможность самому сформировать правительство, то это могло бы быть лучшим правительством в истории Украины. Они все играют на "светлой" стороне", – добавил он.

      Эксперт отметил, что сейчас наибольшим риском является не избрание самого человека на пост премьера, а то, кто за ним будет стоять.

       

      Какие главные задачи должен выполнить премьер?

      Фурса считает, что нужно провести структурные экономические реформы: с одной стороны, это декоммунизация, ценовая регуляция и рынок земли, а с другой – это борьба с коррупцией.

      По его словам, декоммунизация в экономике – это первое и самое главное, что должно сделать правительство.

      Читайте также: Коломойский назвал двух своих фаворитов на пост премьера

      Эксперт также добавил, что ему бы хотелось, чтобы на должности и.о. министра здравоохранения осталась Ульяна Супрун, а министром финансов – госпожа Маркарова.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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