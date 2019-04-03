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      Кого коснется переназначение субсидий: объяснение Кабмина

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      Кого коснется переназначение субсидий?
      Кого коснется переназначение субсидий? / Фото из открытых источников

      Автоматическое переназначение субсидий в 2019 году будет касаться трех миллионов украинских семей. Остальные домохозяйства должны обновить заявление и декларацию о доходах.

      Пресс-служба Кабмина в Facebook написала, что семьям, в которых по состоянию на май-июнь нет задолженности за коммунальные услуги, будет назначена наличная субсидия.

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      Пенсионеры получат помощь наличными через Пенсионный фонд и "Укрпочту", те, кто еще не на пенсии – через "Ощадбанк".

      На безналичную монетизацию переведут украинцев, которые по состоянию на май-июнь имеют долги за коммуналку.

      В мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

      • арендаторам жилья;
      • внутренне перемещенным лицам;
      • семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;
      • семьям, где есть люди, которые не работают, но трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;
      • семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

      Как назначать летнюю субсидию? Помощь будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Субсидию на отопительный сезон 2019-2020 годов будут давать на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года.

      Что такое субсидия?Это целевая раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужны: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

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      blog_ava
      Когда в Украине выключат отопление в 2019 году
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Отопительный сезон Субсидии
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