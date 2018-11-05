Кого защитит закон "Маски-шоу стоп-2": мнение юриста

Этот закон устанавливает закрытие уголовного производства по инициативе лиц, чьи права или законные интересы ограничиваются во время досудебного расследования.

Это послужит лучшей защите прав и интересов лиц, интересы которых ограничиваются во время досудебного расследования, упростит деятельность юристов, которые оказывают помощь таким людям.

Об этом в комментарии 24 канала отметил старший юрист юридической фирмы "Антика" Александр Гузун.

Следователь или прокурор будут отвечать и компенсировать ущерб, нанесенный уголовными правонарушениями, то есть действиями, предусмотренными Уголовным Кодексом Украины, а также вред, причиненный дисциплинарными проступками, то есть нарушением требований нормативных актов, устанавливающих обязанности сотрудников правоохранительных органов,

– отметил юрист.

Процедура возмещения, по словам Гузуна, следующая: сначала государство возмещает вред, причиненный следователем, прокурором. А дальше – применяет право обратного требования к этим лицам. Но – в случае установления в их действиях состава уголовного преступления по обвинительному приговору суда, вступившего в законную силу, или дисциплинарного проступка. Независимо от истечения сроков применения и действия дисциплинарного взыскания.

Напомним, 4 ноября вступает в силу закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования", подписанный президентом Украины 31 октября.

Что значит закон "Маски–шоу стоп–2"?

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования №8490 направлен против необоснованного продления сроков досудебного расследования.

Согласно объяснительной записке к документу, его разработали из-за многочисленных обращений субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.

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