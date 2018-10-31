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      Порошенко подписал два важных для бизнеса закона

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      Петр Порошенко подписал два закона
      Петр Порошенко подписал два закона / Пресс-служба Петра Порошенко

      Президент Украины Петр Порошенко 31 октября подписал два закона, касающихся бизнеса.

      Об этом он заявил на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве.

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      В частности, речь идет о законе о возобновлении кредитования и совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине.

      "Вокруг этого закона, подпись под которым ожидала Украина в эти дни, велось много дискуссий. Считаю, что закон об изменениях в некоторые законодательные акты о возобновлении кредитования очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса", – заявил Порошенко.

      Еще один закон, который подписал Порошенко, имеет условное название "Маски-шоу стоп-2".

      Закон облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом,
      – отметил глава государства.

       

      Смотрите выступление Порошенко на встрече с представителями бизнеса в Киеве:

      Законопроект №8490 Верховная Рада приняла 18 сентября 2018 года. Его принятие поддержал 321 депутат.

      Что означает закон "Маски-шоу стоп-2"?
      Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования №8490 направлен против необоснованного продления сроков досудебного расследования.

      Согласно пояснительной записке к документу, его разработали из-за многочисленных обращений субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.

      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Бизнес Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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