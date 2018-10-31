Порошенко подписал два важных для бизнеса закона
Президент Украины Петр Порошенко 31 октября подписал два закона, касающихся бизнеса.
Об этом он заявил на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве.
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В частности, речь идет о законе о возобновлении кредитования и совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине.
"Вокруг этого закона, подпись под которым ожидала Украина в эти дни, велось много дискуссий. Считаю, что закон об изменениях в некоторые законодательные акты о возобновлении кредитования очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса", – заявил Порошенко.
Еще один закон, который подписал Порошенко, имеет условное название "Маски-шоу стоп-2".
Закон облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом,
– отметил глава государства.
Смотрите выступление Порошенко на встрече с представителями бизнеса в Киеве:
Законопроект №8490 Верховная Рада приняла 18 сентября 2018 года. Его принятие поддержал 321 депутат.
Что означает закон "Маски-шоу стоп-2"?
Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования №8490 направлен против необоснованного продления сроков досудебного расследования.
Согласно пояснительной записке к документу, его разработали из-за многочисленных обращений субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.