Порошенко подписал два важных для бизнеса закона

Президент Украины Петр Порошенко 31 октября подписал два закона, касающихся бизнеса.

Об этом он заявил на встрече с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве.

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В частности, речь идет о законе о возобновлении кредитования и совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине.

Підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 жовтня 2018 р.

"Вокруг этого закона, подпись под которым ожидала Украина в эти дни, велось много дискуссий. Считаю, что закон об изменениях в некоторые законодательные акты о возобновлении кредитования очень необходим. Власть должна расчистить путь для восстановления экономики, а экономическое развитие невозможно без финансового ресурса", – заявил Порошенко.

Еще один закон, который подписал Порошенко, имеет условное название "Маски-шоу стоп-2".

Закон облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом,

– отметил глава государства.

Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон. — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 жовтня 2018 р.

Смотрите выступление Порошенко на встрече с представителями бизнеса в Киеве:

Законопроект №8490 Верховная Рада приняла 18 сентября 2018 года. Его принятие поддержал 321 депутат.

Что означает закон "Маски-шоу стоп-2"?

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования №8490 направлен против необоснованного продления сроков досудебного расследования.



Согласно пояснительной записке к документу, его разработали из-за многочисленных обращений субъектов хозяйствования о возможных фактах нарушения их прав и законных интересов правоохранительными органами во время досудебного расследования.