Порошенко підписав два важливих для бізнесу закони

Президент України Петро Порошенко 31 жовтня підписав два закони, що стосується бізнесу.

Про це він заявив на зустрічі з представниками вітчизняного та іноземного бізнесу у Києві.

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Зокрема, йдеться про закон про відновлення кредитування та вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні.

Підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 жовтня 2018 р.

"Навколо цього закону, підпис під яким очікувала Україна в ці дні, велося багато дискусій. Вважаю, що закон про зміни до деяких законодавчих актів про відновлення кредитування дуже необхідний. Влада повинна розчистити шлях для відновлення економіки, а економічний розвиток неможливий без фінансового ресурсу", – заявив Порошенко.

Ще один закон, який підписав Порошенко, має умовну назву "Маски-шоу стоп-2".

Закон полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом,

– наголосив глава держави.

Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон. — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 жовтня 2018 р.

Дивіться виступ Порошенка на зустрічі з представниками бізнесу у Києві:

Законопроект №8490 Верховна Рада ухвалила 18 вересня 2018 року. Його ухвалення підтримав 321 нардеп.

Що означає закон "Маски-шоу стоп-2"?Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування №8490 спрямований проти безпідставного продовження термінів досудового розслідування.



Згідно з пояснювальною запискою до документу, його розробили через численні зверненнями суб'єктів господарювання про можливі факти порушення їхніх прав і законних інтересів правоохоронними органами під час досудового розслідування.