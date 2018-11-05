Кого захистить закон "Маски-шоу стоп-2": думка юриста

Цей закон встановлює закриття кримінального провадження за ініціативою осіб, чиї права чи законні інтереси обмежуються під час досудового розслідування.

Це слугуватиме кращому захисту прав та інтересів осіб, інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, що спрощуватиме діяльність правників, які надають допомогу таким людям.

Про це у коментарі 24 каналу відзначив старший юрист юридичної фірми "Антіка" Олександр Гузун.

Слідчий чи прокурор будуть відповідати і компенсувати шкоду, завдану кримінальними правопорушеннями, тобто діями, передбаченими Кримінальним Кодексом України, а також шкоду, завдану дисциплінарними проступками, тобто порушенням вимог нормативних актів, що встановлюють обов’язки співробітників правоохоронних органів,

– відзначив юрист.

Процедура відшкодування, за словами Гузуна, наступна: спершу держава відшкодовує шкоду, завдану слідчим, прокурором. А далі – застосовує право зворотньої вимоги до цих осіб. Але – у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку. Незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо, 4 листопада вступає в силу закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування", підписаний президентом України 31 жовтня.

Що означає закон "Маски-шоу стоп-2"?Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування №8490 спрямований проти безпідставного продовження термінів досудового розслідування.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, його розробили через численні зверненнями суб'єктів господарювання про можливі факти порушення їхніх прав і законних інтересів правоохоронними органами під час досудового розслідування.

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