Об этом обидные сети рассказали на своих инстаграмм-аккаунтах.

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Как Winetime и Goodwine помогают в борьбе против оккупанта

Команда Goodwin активно собирает еду из магазинов и кафе, готовит полуфабрикаты, упаковывает продукты, формирует продуктовые наборы и передает все для нацгвардии, медикам и всем, кто нуждается в помощи, в частности для "Охматдет" и Жулянского блокпоста.

В свою очередь Winetime готовит "фирменные коктейли", которые будут направлены к нашим защитникам, а работники хед-офиса готовят еду для бойцов территориальной обороны в Киеве.

Как бизнесы помогают украинской армии / Фото Winetime и Goodwine

Текст публикации goodwine:

Наша команда активно собирает еду из магазинов goodwine, наших ресторанов @lucky.restaurant @chefs.tbl и кафе @yellowplacecoffee, готовит полуфабрикаты, упаковывает продукты, формирует продуктовые наборы и передает все для нацгвардии, медикам и всем нуждающимся в помощи, в частности для "Охматдет" и Жулянского блокпоста.

Спасибо всем волонтерам, которые активно участвуют.

В ближайшие несколько дней все наши ресурсы и машины для перевозки продуктов подключены. В настоящее время это наша максимальная мощность.

Текст публикации winetime.ua:

Трудные времена требуют правильных решений. Мы не можем стоять в стороне и молча наблюдать за ситуацией на дому.

Поэтому по своей инициативе готовим «фирменные коктейли», которые направим к нашим защитникам.

Призываем другие украинские бизнесы присоединиться к этой инициативе. Итого – мы сила. Всё будет Украина.

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