Исторические параллели
Когда Чингисхан осаждал Бухару, он не смог взять ее с налета штурмом, поэтому написал жителям города: "Тот, кто на нашей стороне, находится в безопасности".
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Жители Бухары разделились на две группы. Первые отказались подчиняться Чингисхану, а вторые согласились.
Предатели не нужны никому
В конце концов "поклонники Чингисхана" победили, но большим потрясением стало то, что завоеватели взяли в руки оружие и начали их убивать.
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И тут Чингисхан сказал слова: "Если бы они были верны, то не предали бы своих братьев ради нас, когда мы были для них чужими".
Мораль: тот, кто предал один раз, предаст и второй.
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