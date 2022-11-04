Історичні паралелі
Коли Чингісхан обложив Бухару, він не зміг взяти її з нальоту штурмом, тому написав мешканцям міста: "Той, хто на нашому боці, перебуває у безпеці".
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Жителі Бухари розділилися на дві групи. Перші відмовилися підкорятися Чингісхану, а другі погодилися.
Зрадники не потрібні нікому
Зрештою, "прихильники Чингісхана" перемогли, але великим потрясінням стало те, що завойовники взяли до рук зброю та почали їх вбивати.
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І тут Чингісхан сказав слова: "Якби вони були вірні, то не зрадили б своїх братів заради нас, коли ми були для них чужими".
Мораль: той, хто зрадив один раз, зрадить і другий.
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