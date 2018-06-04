Кольченко из-за голодовки попал в медчасть колонии: подробности

Пленник Кремля Александр Кольченко, который голодает 5-й день, попал в медчасть колонии. И несмотря на ухудшение самочувствия, заявил, что все равно будет продолжать голодать до тех пор, пока у него хватит здоровья.

Об этом сообщил российский правозащитник Николай Щур.

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"Находится Саша в боксе в медчасти (условия там хорошие, мы там были много раз). Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду. Сказал: "Буду держаться, пока здоровья хватит". Требование, как и раньше: освободить Олега Сенцова", – написал Щур.

Мать политзаключенного Лариса Кольченко подтвердила намерения сына продолжать отказ от еды.

"Он сейчас находится в санчасти. Он изолирован. За 4 дня голодовки потерял в весе килограмм. Сейчас находится под наблюдением: ему делают анализы, меряют давление", – рассказала мать заключенного.

Видео: мать Кольченко прокомментировала состояние здоровья сына

Напомним, 31-го мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.