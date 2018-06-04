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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Кольченко через голодування потрапив до медчастини колонії: подробиці

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Олександр Кольченко
Олександр Кольченко / radiosvoboda.org

Бранець Кремля Олександр Кольченко, який голодує 5-й день, потрапив до медчастини колонії. Та попри погіршення самопочуття, заявив, що все одно буде продовжувати голодувати, допоки в нього вистачить здоров'я.

Про це повідомив російський правозахисник Микола Щур.

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"Перебуває Саша в боксі у медчастині (умови там хороші, ми там були багато разів). Їжу йому регулярно носять. Він настільки ж регулярно від неї відмовляється. Після цього його ведуть до лікаря, який вимірює у нього тиск, пульс, рівень цукру в крові. Саша п'є воду. Сказав: "Буду триматися, поки здоров'я вистачить". Вимога, як і раніше: звільнити Олега Сенцова", – написав Щур. 

Матір політв'язня Лариса Кольченко підтвердила наміри сина продовжувати відмову від їжі.

"Він зараз перебуває в санчастині. Він ізольований. За 4 дні голодування втратив у вазі кілограм. Наразі перебуває під наглядом: йому роблять аналізи, міряють тиск", – розповіла мати в'язня. 

Відео: мати Кольченка прокоментувала стан здоров'я сина

Нагадаємо, 31-го травня незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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