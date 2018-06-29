Кольченко попросил о встрече с украинским консулом и омбудсменом

Александр Кольченко находится в колонии в Челябинской области, во время встречи с адвокатом он написал заявления, в которых выразил желание встретиться с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Об этом на странице Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Татьяна Щур.

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Сейчас Александр Кольченко находится в медчасти, где его продолжают кормить под наблюдением врачей, а после каждого приема пищи проверяют вес, давление, температуру и пульс.

"Моя сегодняшняя вес 63 килограмма. Чувствую себя хорошо", – написал пленник Кремля.

Кольченко также сообщил, что начал получать для ознакомления акты об изъятии из полученной им корреспонденции писем на иностранном языке. Изъятие мотивируется отсутствием перевода на русский язык – администрация колонии действует исходя из того, что Кольченко является гражданином России. Сам он заявляет, что считает себя гражданином Украины.

В личном деле есть паспорт гражданина России на мое имя, но я в получении паспорта расписываться отказался, поскольку считаю себя гражданином Украины,

– отметил Александр Кольченко.

Напомним, Александра Кольченко вместе с Олегом Сенцовым задержали весной 2014 года в Крыму. Их обвинили в подготовке терактов. Российский суд вынес приговор Кольченко – до 10 лет колонии строгого режима. Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить ее 7 июня, поскольку был слишком слаб.