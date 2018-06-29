Кольченко попросив про зустріч з українським консулом та омбудсменом

Олександр Кольченко перебуває в колонії в Челябінській області Росії, під час зустрічі з адвокатом він написав заяви, в яких висловив бажання зустрітися з консулом України в Єкатеринбурзі та уповноваженою Верховної Ради з прав людини.

Про це на сторінці Facebook повідомила член Громадської наглядової комісії Челябінської області Тетяна Щур.

Читайте також: Омбудсвумен Денісова пояснила, за якої умови Москалькова зможе потрапити до Вишинського

Зараз Олександр Кольченко перебуває у медчастині, де його продовжують годувати під наглядом лікарів, а після кожного прийому їжі перевіряють вагу, тиск, температуру і пульс.

"Моя сьогоднішня вага 63 кілограми. Почуваю себе добре", – написав бранець Кремля.

Кольченко також повідомив, що почав одержувати для ознайомлення акти про вилучення з направленої йому кореспонденції листів іноземною мовою. Вилучення мотивується відсутністю перекладу на російську мову – адміністрація колонії діє виходячи з того, що Кольченко є громадянином Росії. Сам він заявляє, що вважає себе громадянином України.

В особовій справі є паспорт громадянина Росії на моє ім'я, але я в отриманні паспорта розписуватися відмовився, оскільки вважаю себе громадянином України,

– наголосив Олександр Кольченко.

Нагадаємо, Олександра Кольченка разом з Олегом Сенцовим затримали навесні 2014 року в Криму. Їх звинуватили в підготовці терактів. Російський суд виніс вирок Кольченку – до 10 років колонії суворого режиму. Кольченко оголосив голодування 31 травня, вимагаючи звільнення Олега Сенцова, проте був змушений припинити його 7 червня, оскільки був надто слабкий.