Колесо "оторвало" пешеходу руку. Его срочно госпитализировали. К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину.

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Травмы были несовместимы с жизнью

Умершему мужчине было 45 лет. По информации медиков, прибывших на место аварии, колесо попало в область его правой руки.

Справка. Врачи установили предварительный диагноз – травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней трети плеча.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в Березневскую центральную районную больницу. В 19:00 стало известно, что он умер.

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Что говорят в полиции