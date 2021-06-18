Колесо "відірвало" пішоходу руку. Його терміново госпіталізували. На жаль, медикам не вдалося врятувати чоловіка.
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Травми були несумісні з життям
Померлому чоловіку було 45 років. За інформацією медиків, які прибули на місце аварії, колесо влучило у ділянку його правої руки.
Постраждалому надали необхідну медичну допомогу та доставили до Березнівської центральної районної лікарні. О 19:00 стало відомо, що він помер.
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Що кажуть у поліції
- Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження. Вони уточнили, що ДТП сталася на вулиці Корецькій. І також встановили, що трагедія сталася через розгерметизацію колеса.
- За кермом вантажівки УРАЛ перебував 40-річний мешканець міста. За попередньою інформацією, він був тверезий. Проте у нього також відібрали зразки крові.
- За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування. Максимальна санкція статті – 8 років позбавлення волі.