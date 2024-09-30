Есть ли в Украине колибри: биологи рассказали, что за странное существо мимикрирует под птичку

Все чаще в Украине рядом с цветущими растениями можно увидеть маленькое блестящее создание с длинным хоботом. Украинцы ошибочно принимают его за колибри

Биологи Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" объяснили, что это вовсе не птичка, а бабочка – языкан.

Смотрите также Какой будет погода в октябре: ждать аномального тепла и сильных дождей, или мороза

Бабочка языкан, а не колибри

Биологи отмечают, что в Украине колибри не живут. Эти птицы являются эндемиками Америки и не встречаются в Европе.

Знакомьтесь: Языкан Обыкновенный (Macroglossum stellatarum), на английском – hummingbird hawk-moth (hummingbird с английского переводится как колибри!). Это бабочка из семейства бражникових (Sphingidae) благодаря своим особенностям и поведению заслужила в народе название "украинского колибри". И действительно, сходство поражает,

– отмечают исследователи.

Свое название языкан получил благодаря длиннющему хоботку, который напоминает язык. Именно с помощью этого хоботка он питается цветочным нектаром. Он является основным инструментом для питания и отличает бабочку от других.

Языкан способен развивать скорость до 80 километров в час и зависать в воздухе подобно стрекозам или птицам колибри, быстро махая крыльями. Это позволяет ему легко добираться до нектара даже в глубоких цветках.

По размеру и окраске также напоминает мелкую птичку. Передние крылья у него коричневые, с черными волнистыми линиями поперек, тогда как задние крылья оранжевые с черным краем,

– пишут в "Цуманской пуще".

Биологи указывают, что быстрый и маневренный полет языкана создает впечатление, что перед вами крошечная птичка. К тому же и языкан, и колибри питаются нектаром цветов. Они оба зависают в воздухе, быстро махая крыльями, чтобы удержаться возле цветка и высасывать нектар длинным хоботком (у языкана) или клювом (у колибри).

Как выглядит бабочка языкан / фото "Цуманская пуща", Максим Рудик