По ее словам, количество активных боев снижено, как и наступательная активность врага. Однако в осаде все еще находится Мариуполь.

Важно Расслоенность российских войск по всей Украине играет в нашу пользу, – Кривонос

Анна Маляр сообщила, что общая картина врага для него неутешительна. Потому что в большинстве его мест дислокации логистика уничтожена.

Это означает, что даже вражеские командиры не могут сегодня связываться с большинством своих подчиненных. Это значит, что у них сложности с провиантом. Это значит, что у них сложности с дозаправкой,

– объяснила Анна Маляр.

По ее мнению, здесь есть две причины:

Первая – это то, что враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и поэтому они не готовились, что это будет больше, чем 10 дней.

Вторая – Вооруженные Силы Украины уничтожили даже то, что у них было.

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