За її словами, кількість активних боїв знижена, як і наступальна активність ворога. Проте в облозі все ще перебуває Маріуполь.

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Ганна Маляр повідомила, що загальна картина ворога для нього невтішна. Тому що в більшості його місць дислокації логістика знищена.

Це означає, що навіть ворожі командири не можуть сьогодні звʼязуватися з більшістю своїх підлеглих. Це означає, що в них складнощі з провіантом. Це означає, що в них складності з дозаправкою,

– пояснила Ганна Маляр.

На її думку, тут є дві причини:

Перша – це те, що ворог розраховував на дуже швидкий бліцкриг й тому вони не готувалися, що це буде більше, ніж 10 днів.

Друга – Збройні Сили України знищили навіть те, що у них було.

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