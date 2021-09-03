Для того чтобы избежать этой катастрофы, человечеству необходимо воплотить ряд мер. Об этом рассказала исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингрид Андерсен.

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Масштабы "пластиковой" угрозы

По словам Андерсена, вопрос о пластике является тройным кризисом планетарного масштаба, поскольку отходы могут привести к изменению климата, потере биоразнообразия и загрязнению.

К середине этого века выбросы углекислого газа из-за производства или сжигания пластика составят 17%. Также пластик негативно повлияет на экономику, ведь загрязнение вод будет стоить человечеству 2,5 миллиарда долларов ежегодно.

От пластика страдают не только моря или океаны, но и мелкие водоемы – реки и озера. Их загрязнение приведет к дефициту пресной воды на планете.

Но пластик не появляется в океане ниоткуда. Как показывают новые исследования, 80 процентов пластика приносят в океан 1000 год. Страдают экосистемы этих рек. Страдают пресноводные озера, страдают экосистемы на суше,

– отметила Андерсен.

Основной проблемой является то, что во многих городах мира до сих пор не налажена система переработки пластиковых отходов.

ЮНЕП предлагает шаги для преодоления кризиса

Исполнительный директор ЮНЕП представила план преодоления кризиса. По ее словам, человечеству необходимо полностью пересмотреть процесс от производства пластика до его использования.

Уменьшить количество производимого пластика. В первую очередь идет речь об одноразовых предметах: пакетах, посуде и пр. Сделать процесс производства пластика циклическим. Для преодоления кризиса с мусором в океане, необходимо изменить технологию изготовления пластика, чтобы после использования его можно было бы переработать несколько раз. Это бы сэкономило большое количество средств и создало бы более 700 тысяч новых рабочих мест по всему миру. Изменить подход к сбору мусора. По словам Андерсен, система сбора отходов в современных городах, где стремительно растет население, уже неэффективное и его надо менять. Действия на государственном уровне. Это является одним из важнейших пунктов в борьбе с пластиком. Все механизмы противодействия кризису должны быть закреплены на законодательном уровне во всех странах мира.

В то же время Ингрид Андерсен отметила, что решение проблемы пластика в океане является лишь частью большой борьбы с загрязнением нашей планеты.

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