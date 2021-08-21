Обычно там выпадает снег. Однако необычное явление зафиксировали 14 августа.
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В Гренландии дождь выпал на высоте 3,2 тысячи метров над уровнем моря
Дождь на леднике продолжался несколько часов и спровоцировал резкое таяние ледника.
Из-за этого объем талой воды 15 августа в семь раз превысил норму для этого времени года. Но 16 августа данный показатель вернулся к средним значениям.
В Национальном центре обработки данных касательно снега и льда при Университете Колорадо поражены тем, что произошло.
То, что происходит, – это не просто теплое десятилетие или несколько таких в условиях меняющегося климата. Это беспрецедентно,
– рассказал Тед Скамбос из Национального центра.
На станции Summit Camp наблюдают за явлениями с 1950 года, однако такого еще не фиксировали.
Последние новости о погоде Гренландии
- В конце июля ледяной щит в Гренландии потерял 8,5 миллиарда тонн льда. Этого хватило бы, чтобы штат Флорида ушел под воду на 5 сантиметров. Там зафиксировали рекордную температуру воздуха 19,8 градуса выше нуля. Всего за лето 2021 года щит потерял более 100 миллиардов тонн льда.
- В начале 2021 года ученые заявили, что в Арктике могут потерять самый толстый и древний лед в мире. Речь идет об участке между канадским арктическим архипелагом и Гренландией.
- Профессор атмосферной физики Университета Торонто Кент Мур заявил, что последний ледяной район теряет массу льда в 2 раза быстрее, чем вся Арктика.