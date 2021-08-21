Зазвичай там випадає сніг. Проте незвичне явище зафіксували 14 серпня.
До теми У Гренландії за 1 день розтанули 8,5 мільярда тонн льоду: як це загрожує планеті
У Гренландії випав дощ випав на висоті 3,2 тисячі метрів над рівнем моря
Дощ на льодовику тривав кілька годин та спровокував різке танення льодовика.
Через це обсяг талої води 15 серпня в сім разів перевищив норму для цієї пори року. Та 16 серпня цей показник повернувся до середніх значень.
У Національному центрі обробки даних про сніг і лід при Університеті Колорадо вражені тим, що сталось.
Те, що відбувається, — це не просто тепле десятиліття або кілька таких в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно,
– розповів Тед Скамбос з Національному центру.
На станції Summit Camp спостерігають за явищами з 1950 року, проте такого ще не фіксували.
Останні новини щодо погоди Гренландії
- Наприкінці липня крижаний щит у Гренландії втратив 8,5 мільярда тонн льоду. Цього вистачило б, щоб штат Флорида пішов під воду на 5 сантиметрів. Там зафіксували рекордну температуру повітря 19,8 градуса вище нуля. Загалом за літо 2021 року щит втратив понад 100 мільярдів тонн льоду.
- На початку 2021 року вчені заявили, що у Арктиці можуть втратити найтовстіший та найдавніший лід у світі. Мовиться про ділянку між Канадським Арктичним архіпелагом і Гренландією.
- Професор атмосферної фізики Університету Торонто Кент Мур заявив, що останній крижаний район втрачає масу льоду у 2 рази швидше, ніж вся Арктика.