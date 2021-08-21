Зазвичай там випадає сніг. Проте незвичне явище зафіксували 14 серпня.

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У Гренландії випав дощ випав на висоті 3,2 тисячі метрів над рівнем моря

Дощ на льодовику тривав кілька годин та спровокував різке танення льодовика.

Через це обсяг талої води 15 серпня в сім разів перевищив норму для цієї пори року. Та 16 серпня цей показник повернувся до середніх значень.

У Національному центрі обробки даних про сніг і лід при Університеті Колорадо вражені тим, що сталось.

Те, що відбувається, — це не просто тепле десятиліття або кілька таких в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно,

– розповів Тед Скамбос з Національному центру.

На станції Summit Camp спостерігають за явищами з 1950 року, проте такого ще не фіксували.

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