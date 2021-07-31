У середу, 28 липня, там зафіксували рекордну температуру повітря 19,8 градуса вище нуля. Загалом за літо 2021 року щит втратив понад 100 мільярдів тонн льоду.
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У Гренландії активно тануть льодовики
Сезон танення льодовиків у Гренландії триває з червня по серпень. 27 липня там розтануло 8,5 мільярда тонн, а 29 липня – 8,4 мільярда тонн. Внаслідок цього зростає рівень води у всьому світі, адже розталий лід потрапляє в океан.
За словами експерта із льодовиків Колумбійського університету Марко Тедеско, це дуже високий рівень танення.
Ймовірно, це змінить вигляд Гренландії, оскільки (танення льоду – 24 канал) буде рушієм для прискорення майбутнього танення і в результаті – підвищення рівня моря,
– пояснив він.
Водночас інтенсивність танення, попри великі втрати льоду, менша ніж у 2019 році. Тоді за день Гренландія втрачала 11 мільярдів тонн льоду. Вчені наголошують, що від танення у 2021 році страждає більша територія льодовика. Експерти не прогнозують, чи стане цей рік рекордним через втрати льоду.
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Як танення льоду вплине на Землю
У випадку, якщо льодовий щит Гренландії повністю розтане, рівень моря підніметься щонайменше на 6 метрів. Внаслідок цього під воду підуть прибережні міста у всьому світі, однак вони під загрозою навіть через меншу інтенсивність танення.
Під водою можуть опинитися, зокрема, Лондон, Шанхай, Гонконг, Колката та острови в Тихому океані. Через це постраждають щонайменше 300 мільйонів людей.