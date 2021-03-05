Количество погибших в авиакатастрофе в Турции возросло
В результате авиакатастрофы военного вертолета в Турции погибли 11 человек. Сначала сообщали о 9 жертвах трагедии.
Источник:Anadolu
Жертвы авиакатастрофы
Среди погибших – командир 8-го корпуса сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с сыном погибшего генерал-лейтенанта и выразил ему свои соболезнования по поводу утраты отца.
Заметим, среди погибших военных были солдаты, которые только 3 и 5 месяцев назад стали родителями. Кроме того, были и те, у которых есть взрослые дети.
Над домами жертв трагедии вывесили турецкие флаги.
В Турции родственники погибших в авиакатастрофе вывесили флаги / Фото Anadolu
Флаги повесили на улицах, где жили погибшие военные / Фото Anadolu
Детали авиакатастрофы в Турции
- 4 марта около 13:55 вертолет сухопутных войск вылетел из города Бингель в Татван. Через 30 минут связь с ним пропала.
- После исчезновения в Турции начались поисковые работы. На месте происшествия нашли вертолет, 9 погибших и 4 раненых, которых сразу отвезли в больницу.
- По данным СМИ, вертолет мог упасть из-за непогоды или технической неисправности. Однако официальной причины турецкое правительство пока не называет.
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