В результате авиакатастрофы военного вертолета в Турции погибли 11 человек. Сначала сообщали о 9 жертвах трагедии.

Жертвы авиакатастрофы

Среди погибших – командир 8-го корпуса сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Эрбаш.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с сыном погибшего генерал-лейтенанта и выразил ему свои соболезнования по поводу утраты отца.

Заметим, среди погибших военных были солдаты, которые только 3 и 5 месяцев назад стали родителями. Кроме того, были и те, у которых есть взрослые дети.

Над домами жертв трагедии вывесили турецкие флаги.



В Турции родственники погибших в авиакатастрофе вывесили флаги / Фото Anadolu



Флаги повесили на улицах, где жили погибшие военные / Фото Anadolu

Детали авиакатастрофы в Турции