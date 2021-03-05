Кількість загиблих в авіакатастрофі у Туреччині зросла
Внаслідок авіакатастрофи військового вертольота в Туреччині загинуло 11 осіб. Спочатку повідомляли про 9 жертв трагедії.
Джерело:Anadolu
Жертви авіакатастрофи
Серед загиблих – командир 8-го корпусу сухопутних військ генерал-лейтенант Осман Ербаш.
Актуально У Туреччині розбився військовий вертоліт: дев'ять загиблих
Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з сином загиблого генерал-лейтенанта та висловив йому свої співчуття з приводу втрати батька.
Зауважимо, серед загиблих військових були солдати, які лише 3 та 5 місяців тому стали батьками. Крім того, були й ті, у яких є дорослі діти.
Над будинками жертв трагедії вивішали турецькі прапори.
У Туреччині родичі загиблих в авіакатастрофі вивішали прапори / Фото Anadolu
Прапори повісили на вулицях, де жили загиблі військові / Фото Anadolu
Зауважимо, на місце рятувальної операції приїхали глава міноборони Хулусі Акар, начальник Генштабу генерал Яшар Гюлер і командувач сухопутними військами генерал Уміт Дюндар.
Деталі авіакатастрофи у Туреччині
- 4 березня близько 13:55 вертоліт сухопутних військ вилетів з міста Бінгель в Татван. Через 30 хвилин зв'язок з ним зник.
- Після зникнення у Туреччині розпочали пошукові роботи. На місці події знайшли вертоліт, 9 загиблих та 4 поранених, яких одразу відвезли у лікарню.
- За даними ЗМІ, вертоліт міг впасти через негоду чи технічні несправності. Однак офіційної причини турецький уряд наразі не називає.
Поділитися новиною