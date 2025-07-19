Это очень хорошая инициатива, которой уже заинтересовались в Евросоюзе. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, как работает этот механизм.

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"На данный момент эффективность по сравнению с осенью прошлого года и весной этого года увеличилась примерно 40%. То есть на 40% выросло общее количество пораженных целей врага на оккупированных территориях, на территории России по состоянию на весну. Все-таки количество дронов увеличилось", – сказал он.

Как работает эта инициатива?

Дмитрий Жмайло отметил, что система работает не заявками, а так, что каждая бригада ежемесячно получает фиксированную сумму на собственные закупки. Если это бригада, то примерно 27 миллионов гривен, полк – примерно 14 – 16 миллионов гривен, батальон – примерно 5 – 6 миллионов гривен. Командование будет получать такую сумму стабильно, поэтому можно планировать закупки.

По состоянию на сейчас эти деньги можно тратить на те же Mavic, FPV-дроны, дроны-бомберы, системы радиоэлектронной борьбы и наземные роботизированные комплексы. То есть это фактически расходники, которые очень быстро изнашиваются, используются по целевому назначению,

– рассказал он.

Кроме того, сейчас также прорабатывается идея перевода НДФЛ именно в государственную казну. Было принято решение о переводе этих средств в центральный бюджет с условием, что 10% с этого налога все равно возвращается в бригады, чтобы они могли закрывать свои оперативные нужды.

Будущие планы этой программы – это расширение номенклатуры вооружения, которое можно будет приобрести. В частности, сейчас прорабатывается идея, чтобы бригады могли покупать себе и боеприпасы. Проводятся различные реструктуризации этой программы. Потому что сложно построить унифицированный подход ко всем подразделениям, ведь каждое подразделение имеет свою специфику.

Главное, что кроме увеличения результативности на 40%, каждая бригада соответственно от местности, обученности личного состава, профессиональных навыков, характера боевых действий, того, или бригада атакует, или находится в обороне, или осуществляет какие-то маневры, каждое командование планово покупает то вооружение, которое необходимо именно в этот момент,

– подчеркнул исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, это правильная инициатива. Далее планируется проработка идеи по вещевому обеспечению военнослужащих, когда каждый новобранец получает сумму, на которую может купить то снаряжение, которое ему индивидуально подходит, в сертифицированных магазинах министерства обороны.

Это перенос ответственности больше на командиров, чтобы они имели возможности обеспечивать бригаду всем необходимым. Этой прогрессивной идеей уже заинтересовались в странах ЕС.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотели бы покупать украинские дроны. Во время его разговора с Дональдом Трампом говорилось о возможной покупке Штатами украинских дронов. Однако украинский лидер не сказал, о каком именно типе БПЛА они говорили.