Це дуже хороша ініціатива, якою вже зацікавилися у Євросоюзі. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, як працює цей механізм.

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"На цей момент ефективність порівняно із осінню минулого року та весною цього року збільшиласьприблизно 40%. Тобто на 40% зросла загальна кількість уражених цілей ворога на окупованих територіях, на території Росії станом на весну. Все-таки кількість дронів збільшилась", – сказав він.

Як працює ця ініціатива?

Дмитро Жмайло зазначив, що система працює не заявками, а так, що кожна бригада щомісяця отримує фіксовану суму на власні закупівлі. Якщо це бригада, то приблизно 27 мільйонів гривень, полк – приблизно 14 – 16 мільйонів гривень, батальйон – приблизно 5 – 6 мільйонів гривень. Командування буде отримувати таку суму стабільно, тому можна планувати закупки.

Станом на зараз ці гроші можна витрачати на ті ж Mavic, FPV-дрони, дрони-бомбери, системи радіоелектронної боротьби і наземні роботизовані комплекси. Тобто це фактично розхідники, які дуже швидко зношуються, використовуються за цільовим призначенням,

– розповів він.

Крім того, зараз також опрацьовується ідея переведення ПДФО саме у державну казну. Було прийнято рішення про переведення цих коштів до центрального бюджету з умовою, що 10% з цього податку все одно повертається до бригад, щоб вони могли закривати свої оперативні потреби.

Майбутні плани цієї програми – це розширення номенклатури озброєння, яке можна буде придбати. Зокрема, зараз опрацьовується ідея, щоб бригади могли купувати собі і боєприпаси. Проводяться різноманітні реструктуризації цієї програми. Тому що складно побудувати уніфікований підхід до всіх підрозділів, адже кожен підрозділ має свою специфіку.

Головне, що крім збільшення результативності на 40%, кожна бригада відповідно від місцевості, навченості особового складу, професійних навичок, характеру бойових дій, того, чи бригада атакує, чи перебуває в обороні, чи здійснює якісь маневри, кожне командування планово купує те озброєння, яке необхідне саме у цей момент,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, це правильна ініціатива. Далі планується опрацювання ідеї щодо речового забезпечення військовослужбовців, коли кожен новобранець отримує суму, на яку може купити те спорядження, яке йому індивідуально підходить, у сертифікованих магазинах міністерства оборони.

Це перенесення відповідальності більше на командирів, щоб вони мали можливості забезпечувати бригаду усім необхідним. Цією прогресивною ідеєю вже зацікавилися у країнах ЄС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що США хотіли б купувати українські дрони. Під час його розмови з Дональдом Трампом мовилося про можливу купівлю Штатами українських дронів. Однак український лідер не сказав, про який саме тип БпЛА вони говорили.