Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Снизились ли темпы наступления россиян

Можно заметить, что в течение последних дней наблюдается уменьшение общего количества штурмовых действий противника. Впрочем, это произошло из-за того, что оккупанты укрупнили свои наступательные группы.

Оно так кажется за счет того, что россияне просто укрупнили на некоторых направлениях группы, которые сейчас идут в атаку, как на том же самом Покровском. Поэтому выглядит так, что было 80 атак, а стало 36. Вроде бы более чем в два раза упало. Но если разобраться, если начать считать по головам, то там, то же самое, если не больше. Сопоставимо в любом случае,

– объяснил Трегубов.

Кроме того, он напомнил, что только за январь на Покровском направлении россияне безвозвратно потеряли 7000 военных.

"Для сравнения: за вторую чеченскую, по крайней мере по российским данным, они потеряли 6000 человек. На самом деле может быть и больше, но просто сравните – Вторая чеченская и Покровское направление за месяц", – отметил военный.

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. На Покровском направлении враг проводил штурмовые и наступательные действия 36 раз.