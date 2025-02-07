Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Чи знизилися темпи наступу росіян

Можна помітити, що впродовж останніх днів спостерігається зменшення загальної кількості штурмових дій противника. Втім, це відбулося через те, що окупанти укрупнили свої наступальні групи.

Воно так видається за рахунок того, що росіяни просто укрупнили на деяких напрямках групи, які зараз йдуть в атаку, як на тому ж самому Покровському. Тому виглядає так, що було 80 атак, а стало 36. Начебто у понад два рази впало. Але якщо розібратися, якщо почати рахувати по головах, то там те ж саме, якщо не більше. Зіставно в будь-якому випадку,

– пояснив Трегубов.

Крім того, він нагадав, що лише за січень на Покровському напрямку росіяни безповоротно втратили 7000 військових.

"Для порівняння: за другу чеченську, принаймні по російських даних, вони втратили 6000 людей. Насправді може бути й більше, але просто порівняйте – Друга чеченська і Покровський напрямок за місяць", – зазначив військовий.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог проводив штурмові та наступальні дії 36 разів.