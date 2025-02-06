Також для цього вони застосовують багато автомобільної техніки та мотоциклів. Відповідну інформацію в етері телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає 24 Канал.

Дивіться також 5 найгарячіших точок на фронті, де росіяни намагаються прориватися

Що відбувається на Донеччині

За його словами, на напрямках, де тривають активні бойові дії, це, зокрема, Лиманський напрямок, Курахівський, Торецький і Покровський, противник намагається продовжувати активні штурми. На останньому впродовж доби нацгвардійці у зоні відповідальності відбили 8 штурмів.

Речник каже, що найактивніше противник проводив штурмові дії в районі Єлизаветівки, Лисівки, в районі Успенівки, Дачного та південних флангів Покровська. Там противник застосовує комбіновані штурми шляхом залучення великої кількості піхоти, а також використовує погодні умови.

Зараз здебільшого туманна погода, яка ускладнює ведення аеророзвідки для наших підрозділів. І таким чином противник намагається здійснювати, скажімо, безперервний конвеєр руху груп піхоти, вони можуть бути як малочисельні, від двох до шести чоловік, так і у складі відділення, наприклад, до 10 осіб,

– розповів він.

Руслан Музичук додав, що протягом останніх місяців росіяни суттєво збільшили використання дронів і засобів РЕБ. Водночас Сили оборони також застосовують це, що дозволяє не підпускати противника до лінії оборони, а більшість штурмів вдається виявити й знищувати.

Крім вищезгаданого, в останні тижні ворог залучає автомобільну техніку та мотоцикли на Покровському напрямку. Втім, за його словами, українські військові досить ефективно тримають оборону, на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії.

"Ми бачимо, навіть на Покровському напрямку, ворог концентрує зусилля біля 10 населених пунктів, намагаючись і просуватися, і закріпитися. Там, де противнику вдається отримати певне просування, намагаються відразу налагоджувати й логістику. Бачимо, що на Покровському напрямку, попри суттєві втрати, противник постійно проводить поповнення й особового складу, і техніки. Ну і, звичайно, це дрони", – додав спікер.