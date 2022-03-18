Количество украинцев, которые спасаются в Польше от войны, превысило 2 миллиона

С начала войны России против Украины более 3 миллионов человек покинули границы страны. Новым "домом" для украинских беженцев чаще всего становится государство-сосед Польша.

Так, туда прибыло уже более 2 миллионов человек, которые бегут от войны из Украины.

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В Польше уже более 2 миллионов беженцев из Украины

Сегодня, то есть 18 марта, к 09:00 количество беженцев из Украины превысило 2 миллиона,

– сообщила пограничная служба Польши.

В основном это женщины с детьми.

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