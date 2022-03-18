Количество украинцев, которые спасаются в Польше от войны, превысило 2 миллиона
18 марта 2022 , 12:32Читати новину українською
Источник:твиттер Пограничной службы Польши
С начала войны России против Украины более 3 миллионов человек покинули границы страны. Новым "домом" для украинских беженцев чаще всего становится государство-сосед Польша.
Так, туда прибыло уже более 2 миллионов человек, которые бегут от войны из Украины.
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В Польше уже более 2 миллионов беженцев из Украины
Сегодня, то есть 18 марта, к 09:00 количество беженцев из Украины превысило 2 миллиона,
– сообщила пограничная служба Польши.
В основном это женщины с детьми.Обратите внимание! По данным Международной организации по миграции, количество украинцев, которые выехали из Украины за время полномасштабной войны, уже достигло 3 миллионов человек.
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