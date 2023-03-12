ВСУ уничтожили под Бахмутом столько, что хватило бы на наступление на Киев, – Defense Express

Бахмут долгое время остается самой горячей точкой на фронте. На захват города-крепости оккупанты бросают огромные силы, стремительно там же погибающие.

При этом такого количества группировок россиян хватило бы на стратегическую наступательную операцию. Об этом рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Эти силы могли бы осуществить повторное наступление на Киев

По словам эксперта, защитникам Украины удалось в Бахмуте уничтожить не только большое количество личного состава оккупантов, но и техники. Так:

50 тысяч захватчиков быть убиты или ранены,

200 танков – уничтожены.

Грубо говоря, если бы эти войска не уничтожили, то россияне могли бы использовать их для повторного наступления на Киев. Тот успех, который сейчас закладывается для планирования контрнаступления, может быть неожиданно большим и быстрым, чем сейчас представляется,

– сказал Иван Киричевский.

Попытки захватить Бахмут и будущее контрнаступление ВСУ

Эксперт Defense Express подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины не намерено допустить продвижение россиян дальше Бахмута. При худшем моделировании ситуации войскам Украины придется отходить из города после того, как некоторая часть россиян будет утилизирована.

В то же время по среднеоптимистическому сценарию россияне так и застрянут в уличных боях.

Было у нас время превратить Бахмут в крепость, которая почти или совсем непроходима для оккупантов,

– подчеркнул Иван Киричевский.

При этом эксперт добавил, что уход ВСУ за реку Бахмутку был планомерным, ведь перед этим было задействовано достаточно организационных усилий, чтобы, пока есть возможность, ВСУ этого не делали. Впоследствии военные отошли и создали зону поражения, "где враг получает на орехи из всех видов оружия".

Киричевский подчеркнул, что не стоит создавать завышенные ожидания, что защитники Украины на несколько месяцев стабилизировали фронт и россияне там не пройдут. Он призвал с этим не торопиться. Однако есть основания полагать, что захватнические войска все-таки застрянут в Бахмуте надолго, и их продолжат перемалывать. А это – влияет на успех будущего контрнаступления.

"Есть определенная логика, чтобы войска были в победном настроении перед командой "Вперед", стоит не допустить тяжелого ощутимого события. Пока будет возможность – Бахмут будет держаться организованно", – подытожил Киричевский.

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