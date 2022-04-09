Количество жертв оккупантов будет невероятным, – Фейгин о планах Путина до 9 мая

Путин надеется получить хоть какой-то успех в войне до 9 мая. Однако из-за зверств, которые русские наделали на Киевщине, его армии мало что может помочь.

Путин спешит, ведь до 9 мая остается месяц. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Обратите внимание Это последние усилия врага, потом у них не будет сил ни на что, – Арестович

"Не верю, что за месяц, учитывая то, как они (россияне – 24 канал) воюют, можно добиться успеха", – заявил правозащитник.

Слишком многое заложено в эту "операцию", полагались на скорый успех и если его не дать – количество жертв будет оглушительным. Это уже нельзя будет не замечать,

– сказал Марк Фейгин.

Никого в плен брать не будут, – Фейгин

В то же время, он связывает зверства россиян в Буче и других городах с их отчаянием. Кроме того, что военное руководство России поощряет своих солдат к зверствам, они не могут сделать ничего Вооруженным Силам Украины – поэтому убивают мирных.

"Такая история закончится для них (оккупантов – 24 канал) очень грустно, никого в плен брать не будут. Надо было хотя бы головой подумать, чем это для них закончится и для тех, кто останется в живых и будет участвовать в битве на Востоке", – отметил Фейгин.

Марк Фейгин объяснил, почему план Путина провалится: смотрите видео



